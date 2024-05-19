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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ВІДНОВЛЕННЯ 13 мл - Львів (397718) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
484,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
358,70
Економія: -17,18 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
357,16
Економія: -15,64 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
340,50
Економія: -21,38 грн
319,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
361,29
Економія: -19,77 грн
341,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
350,38
Економія: -22,46 грн
327,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
311,50
Економія: -14,78 грн
296,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
336,14
Економія: -9,82 грн
326,32 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
352,72
Економія: -11,20 грн
341,52 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
472,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червоноград, вул. Сокальська, 5/1
Всього: упаковка (1)
308,10
Економія: -9,78 грн
298,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 5/1
Всього: упаковка (1)
325,72
Економія: -17,80 грн
307,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
Всього: упаковка (1)
381,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
Всього: упаковка (1)
306,69
Економія: -10,77 грн
295,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (2)
357,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
355,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
379,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
372,24 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
387,72
Економія: -3,84 грн
383,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 23
Всього: упаковка (1)
375,02 грн