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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ВІДНОВЛЕННЯ 13 мл - Харків (397718) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
376,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
379,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
372,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
338,99
Економія: -10,19 грн
328,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
345,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
376,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
372,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
344,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
344,37
Економія: -15,77 грн
328,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
390,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
345,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
372,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
372,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
347,20
Економія: -14,60 грн
332,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
375,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
380,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (1)
376,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
380,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
379,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
359,35
Економія: -17,83 грн
341,52 грн