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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ВІДНОВЛЕННЯ 13 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (397718) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
352,22 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
342,41
Економія: -12,09 грн
330,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
379,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
329,46
Економія: -14,34 грн
315,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
390,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
314,92
Економія: -11,00 грн
303,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
318,48
Економія: -20,08 грн
298,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
357,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
484,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
Всього: упаковка (2)
347,27
Економія: -16,95 грн
330,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (2)
330,72
Економія: -18,72 грн
312,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (2)
453,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
349,88
Економія: -21,08 грн
328,80 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
440,73 грн