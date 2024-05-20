Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаPHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬЦіни в аптеках

PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬ 13 мл - Запоріжжя (397715) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
356,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
351,90
Економія: -10,38 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
324,62
Економія: -11,10 грн
313,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
359,34
Економія: -18,54 грн
340,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
462,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
323,38
Економія: -9,78 грн
313,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (1)
386,51 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
365,26
Економія: -23,74 грн
341,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (1)
355,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -15,98 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
317,08
Економія: -15,56 грн
301,52 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
356,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (1)
311,08
Економія: -9,56 грн
301,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
362,18
Економія: -20,66 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
354,63
Економія: -13,11 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (1)
317,54
Економія: -12,74 грн
304,80 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
356,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
352,72
Економія: -11,20 грн
341,52 грн