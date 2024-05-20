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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬ 13 мл - Одеса (397715) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
354,16
Економія: -12,64 грн
341,52 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
359,45
Економія: -17,93 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
318,34
Економія: -18,42 грн
299,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
356,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
339,36
Економія: -15,36 грн
324,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (2)
353,85
Економія: -21,13 грн
332,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
367,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
365,07 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (2)
351,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
351,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (2)
314,74
Економія: -20,34 грн
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
331,49
Економія: -15,57 грн
315,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
484,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
348,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
440,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
351,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
Всього: упаковка (2)
320,51
Економія: -19,79 грн
300,72 грн