Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаPHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬЦіни в аптеках

PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬ 13 мл - Київ (397715) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
374,78 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
356,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
484,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
350,47
Економія: -22,47 грн
328,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
349,48
Економія: -19,16 грн
330,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3)
319,69
Економія: -10,09 грн
309,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
277,94
Економія: -12,68 грн
265,26 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
328,22
Економія: -13,02 грн
315,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
361,40
Економія: -19,88 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
328,82
Економія: -20,82 грн
308,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
345,71
Економія: -17,71 грн
328,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
347,62
Економія: -18,90 грн
328,72 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
356,34
Економія: -14,82 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
352,28
Економія: -10,76 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
334,48
Економія: -13,76 грн
320,72 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
354,91 грн