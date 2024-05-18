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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ПРУЖНІСТЬ 13 мл - Харків (397715) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
376,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
379,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
376,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
338,99
Економія: -10,19 грн
328,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
345,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
376,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
348,56
Економія: -15,96 грн
332,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
390,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
342,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
376,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
418,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
393,44
Економія: -16,55 грн
376,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
373,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
379,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (1)
372,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
380,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
378,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
377,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
308,84
Економія: -15,32 грн
293,52 грн