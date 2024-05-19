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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ЗВОЛОЖЕННЯ 13 мл - Київ (397712) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
375,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
390,33 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
484,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
341,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
380,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
350,47
Економія: -22,47 грн
328,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
349,48
Економія: -19,16 грн
330,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
319,69
Економія: -10,09 грн
309,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
309,31
Економія: -14,11 грн
295,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (2)
328,22
Економія: -13,02 грн
315,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
319,59
Економія: -11,67 грн
307,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
327,88
Економія: -20,76 грн
307,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
333,04
Економія: -15,44 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
359,96
Економія: -18,44 грн
341,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
341,78
Економія: -18,58 грн
323,20 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
440,73 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
440,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
356,34
Економія: -14,82 грн
341,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
356,17
Економія: -14,65 грн
341,52 грн