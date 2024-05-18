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PHARMA HYALURON СИРОВАТКА АКТИВНИЙ ГІАЛУРОН КОНЦЕНТРАТ ПРОТИ ЗМОРШОК + ЗВОЛОЖЕННЯ 13 мл - Харків (397712) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
378,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
374,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
352,11
Економія: -10,59 грн
341,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
354,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
376,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
372,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
344,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
344,37
Економія: -15,77 грн
328,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
392,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
392,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
373,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
376,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
415,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
356,15
Економія: -14,98 грн
341,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
377,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Ляпунова, 7
Всього: упаковка (1)
373,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
382,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
382,26 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
379,81 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
359,35
Економія: -17,83 грн
341,52 грн