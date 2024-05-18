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BABARIA МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ З КОКОСОВОЮ ОЛІЄЮ 400 мл - Харків (835164) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
339,00 грн