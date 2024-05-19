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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл - Львів (391684) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
52,78
Економія: -6,65 грн
46,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
52,51
Економія: -0,02 грн
52,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
47,82
Економія: -6,43 грн
41,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
60,73
Економія: -18,44 грн
42,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
44,64
Економія: -3,16 грн
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
49,96
Економія: -9,84 грн
40,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 09 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
70,40
Економія: -28,11 грн
42,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
55,70
Економія: -13,41 грн
42,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
46,20
Економія: -1,75 грн
44,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
46,30
Економія: -4,01 грн
42,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
49,20
Економія: -7,78 грн
41,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
41,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
47,93
Економія: -6,45 грн
41,48 грн