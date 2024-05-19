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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейAPIVITA СИРОВАТКА 5 В 1 ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ НАВКОЛО ОЧЕЙ З БІЛОЮ ЛІЛІЄЮЦіни в аптеках

APIVITA СИРОВАТКА 5 В 1 ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ НАВКОЛО ОЧЕЙ З БІЛОЮ ЛІЛІЄЮ 15 мл - Львів (391836) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1604,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1604,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
1683,50
Економія: -336,70 грн
1346,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
1338,43
Економія: -41,63 грн
1296,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
1802,25
Економія: -360,45 грн
1441,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1420,70
Економія: -85,58 грн
1335,12 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
1290,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом