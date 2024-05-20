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БАЛЬЗАМ ЗІРКА 4 г - Запоріжжя (408354) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
34,16 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (4)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (2)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (3)
31,05 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (5)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Миру, 52
Всього: упаковка (5)
35,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
31,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (5)
31,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1)
27,57
Економія: -1,36 грн
26,21 грн