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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 100 мл - Харків (159984) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
47,39
Економія: -4,71 грн
42,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
49,20
Економія: -2,20 грн
47,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
48,25
Економія: -4,32 грн
43,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
44,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
50,54
Економія: -8,83 грн
41,71 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
46,90
Економія: -5,72 грн
41,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
41,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
41,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
47,92
Економія: -2,02 грн
45,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
35,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
51,30
Економія: -17,76 грн
33,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
48,08
Економія: -5,34 грн
42,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
49,16
Економія: -6,41 грн
42,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
41,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
37,60
Економія: -1,68 грн
35,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (2)
41,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
47,14
Економія: -5,89 грн
41,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
46,61
Економія: -5,36 грн
41,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
50,97
Економія: -8,20 грн
42,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
50,48
Економія: -7,72 грн
42,76 грн