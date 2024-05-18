Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (1) 102,74 Економія: -7,60 грн 95,14 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Шостка, вул. Робоча, 13 Всього: упаковка (1) 116,04 Економія: -17,82 грн 98,22 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Шостка, вул. Свободи, 22 Всього: упаковка (1) 117,29 Економія: -18,93 грн 98,36 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, вул. Шевченка, 22 Всього: упаковка (1) 112,96 Економія: -13,32 грн 99,64 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 104 Всього: упаковка (1) 119,09 Економія: -8,00 грн 111,09 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, просп. Миру, 35 Всього: упаковка (1) 122,47 Економія: -10,70 грн 111,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12 Всього: упаковка (2) 135,97 Економія: -24,03 грн 111,94 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 111,60 Економія: -15,20 грн 96,40 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 97,50 Економія: -2,92 грн 94,58 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Бучач, вул. Галицька, 62 Всього: упаковка (1) 118,53 Економія: -8,57 грн 109,96 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 140,00 грн