Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Боярка, вул. Молодіжна, 2-А Всього: упаковка (1) 109,03 Економія: -13,13 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2 Всього: упаковка (1) 104,80 Економія: -8,20 грн 96,60 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Свободи, 22 Всього: упаковка (1) 117,29 Економія: -18,93 грн 98,36 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Робоча, 13 Всього: упаковка (1) 116,04 Економія: -17,82 грн 98,22 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 87,50 Економія: -2,62 грн 84,88 грн Забронювати

Аптеки україни Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Полтава, вул. Панянка, 65-Б Всього: упаковка (1) 140,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (2) 102,74 Економія: -7,60 грн 95,14 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, вул. Різдвяна, 29-Б Всього: упаковка (1) 115,59 Економія: -19,30 грн 96,29 грн Забронювати