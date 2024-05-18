Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптеки україни Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Полтава, вул. Панянка, 65-Б Всього: упаковка (1) 140,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, вул. Різдвяна, 29-Б Всього: упаковка (1) 117,84 Економія: -21,55 грн 96,29 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (2) 104,82 Економія: -9,68 грн 95,14 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2 Всього: упаковка (1) 104,17 Економія: -7,57 грн 96,60 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Робоча, 13 Всього: упаковка (1) 119,60 Економія: -21,38 грн 98,22 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Свободи, 22 Всього: упаковка (1) 115,20 Економія: -16,84 грн 98,36 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Боярка, вул. Молодіжна, 2-А Всього: упаковка (1) 106,78 Економія: -10,88 грн 95,90 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 87,50 Економія: -2,62 грн 84,88 грн Забронювати