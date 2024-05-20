Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, вул. Соборна, 35 Всього: упаковка (1) 116,60 Економія: -16,92 грн 99,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 109,24 Економія: -12,84 грн 96,40 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Боярка, вул. Хрещатик, 4-А Всього: упаковка (1) 106,14 Економія: -9,34 грн 96,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Боярка, вул. Молодіжна, 2-А Всього: упаковка (1) 106,68 Економія: -10,78 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12 Всього: упаковка (2) 138,11 Економія: -26,17 грн 111,94 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бучач, вул. Галицька, 62 Всього: упаковка (1) 100,61 Економія: -7,78 грн 92,83 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (2) 104,95 Економія: -9,81 грн 95,14 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 13 Всього: упаковка (1) 104,70 Економія: -8,50 грн 96,20 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17 Всього: упаковка (1) 122,88 Економія: -10,42 грн 112,46 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернігів, вул. Льотна, 25-Б Всього: упаковка (1) 109,39 Економія: -13,08 грн 96,31 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 76,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шостка, вул. Робоча, 13 Всього: упаковка (1) 115,66 Економія: -17,44 грн 98,22 грн Забронювати