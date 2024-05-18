Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Охтирка, пров. Харківський, 3 Всього: упаковка (2) 102,74 Економія: -7,60 грн 95,14 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Шостка, вул. Робоча, 13 Всього: упаковка (1) 116,04 Економія: -17,82 грн 98,22 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17 Всього: упаковка (1) 123,90 Економія: -11,44 грн 112,46 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 13 Всього: упаковка (1) 106,94 Економія: -10,74 грн 96,20 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, вул. Льотна, 25-Б Всього: упаковка (1) 106,34 Економія: -10,03 грн 96,31 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12 Всього: упаковка (2) 135,97 Економія: -24,03 грн 111,94 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Боярка, вул. Хрещатик, 4-А Всього: упаковка (1) 105,23 Економія: -8,43 грн 96,80 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Боярка, вул. Молодіжна, 2-А Всього: упаковка (1) 109,03 Економія: -13,13 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:30 Графік роботи Вінниця, вул. Соборна, 35 Всього: упаковка (1) 116,14 Економія: -16,46 грн 99,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 111,60 Економія: -15,20 грн 96,40 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 76,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Бучач, вул. Галицька, 62 Всього: упаковка (1) 100,07 Економія: -7,24 грн 92,83 грн Забронювати