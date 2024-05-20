Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (1) 106,95 Економія: -11,05 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17 Всього: упаковка (1) 125,77 Економія: -13,41 грн 112,36 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 104 Всього: упаковка (1) 101,98 Економія: -6,44 грн 95,54 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 184 Всього: упаковка (1) 120,10 Економія: -8,95 грн 111,15 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167 Всього: упаковка (1) 110,28 Економія: -14,51 грн 95,77 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 111,19 Економія: -14,79 грн 96,40 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 76,00 Економія: -2,28 грн 73,72 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 76,00 грн Забронювати