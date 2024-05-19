Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 76,00 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 76,00 Економія: -2,28 грн 73,72 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 109,24 Економія: -12,84 грн 96,40 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (1) 106,94 Економія: -11,04 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 104 Всього: упаковка (1) 102,25 Економія: -6,71 грн 95,54 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167 Всього: упаковка (1) 113,42 Економія: -17,65 грн 95,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 184 Всього: упаковка (1) 117,94 Економія: -6,79 грн 111,15 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17 Всього: упаковка (1) 122,78 Економія: -10,42 грн 112,36 грн Забронювати