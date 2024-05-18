Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17 Всього: упаковка (1) 123,80 Економія: -11,44 грн 112,36 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 184 Всього: упаковка (1) 117,44 Економія: -6,29 грн 111,15 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 104 Всього: упаковка (1) 102,42 Економія: -6,88 грн 95,54 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167 Всього: упаковка (1) 111,16 Економія: -15,39 грн 95,77 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишневе, вул. Європейська, 24 Всього: упаковка (1) 107,73 Економія: -11,83 грн 95,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49 Всього: упаковка (1) 111,60 Економія: -15,20 грн 96,40 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Славута, вул. Захисників України, 19-А Всього: упаковка (1) 76,00 Економія: -2,28 грн 73,72 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 76,00 грн Забронювати