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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ 500 мл проти випадіння волосся - Харків (765916) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
270,08
Економія: -31,58 грн
238,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
244,51
Економія: -46,08 грн
198,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
272,09
Економія: -25,88 грн
246,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
277,32
Економія: -12,32 грн
265,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
279,65
Економія: -14,65 грн
265,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
279,76
Економія: -14,76 грн
265,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
163,77 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
216,17 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
206,35 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
206,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
246,99
Економія: -39,08 грн
207,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
269,59
Економія: -33,15 грн
236,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
266,71
Економія: -28,21 грн
238,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
283,36
Економія: -41,68 грн
241,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
268,41
Економія: -35,05 грн
233,36 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом