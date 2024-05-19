Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 278,49 Економія: -32,57 грн 245,92 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (2) 246,99 Економія: -39,08 грн 207,91 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24 Всього: упаковка (2) 269,59 Економія: -33,15 грн 236,44 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3 Всього: упаковка (1) 279,76 Економія: -14,76 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 266,71 Економія: -28,21 грн 238,50 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 221,52 Економія: -41,74 грн 179,78 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 280,56 Економія: -15,56 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 277,32 Економія: -12,32 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 268,41 Економія: -35,05 грн 233,36 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13 Всього: упаковка (1) 274,81 Економія: -40,43 грн 234,38 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 20 Всього: упаковка (1) 282,04 Економія: -28,17 грн 253,87 грн Забронювати