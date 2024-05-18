Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (1) 220,29 Економія: -40,51 грн 179,78 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 276,61 Економія: -11,61 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3 Всього: упаковка (1) 279,20 Економія: -14,20 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 274,91 Економія: -9,91 грн 265,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (1) 274,62 Економія: -28,70 грн 245,92 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (2) 248,78 Економія: -40,87 грн 207,91 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24 Всього: упаковка (2) 270,03 Економія: -33,59 грн 236,44 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 273,32 Економія: -34,82 грн 238,50 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13 Всього: упаковка (1) 271,01 Економія: -36,63 грн 234,38 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (2) 272,65 Економія: -39,29 грн 233,36 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Огієнка Івана, 20 Всього: упаковка (1) 279,39 Економія: -25,52 грн 253,87 грн Забронювати