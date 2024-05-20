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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Запоріжжя (702418) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
121,40
Економія: -6,45 грн
114,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
122,18
Економія: -7,23 грн
114,95 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
117,89
Економія: -11,58 грн
106,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
119,36
Економія: -4,41 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
119,08
Економія: -4,13 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
116,23
Економія: -3,57 грн
112,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
119,86
Економія: -7,20 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
121,34
Економія: -6,39 грн
114,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
120,82
Економія: -5,87 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
121,47
Економія: -6,52 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
116,88
Економія: -4,22 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
119,26
Економія: -4,31 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
117,07
Економія: -4,41 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
167,82
Економія: -17,51 грн
150,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
164,71
Економія: -11,69 грн
153,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
150,38
Економія: -23,62 грн
126,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
148,52
Економія: -20,63 грн
127,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
132,57
Економія: -18,01 грн
114,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
124,48
Економія: -9,64 грн
114,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
138,53
Економія: -18,67 грн
119,86 грн