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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ 911 "ОКОПНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ 911 "ОКОПНИК" 100 мл - Запоріжжя (350464) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
44,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
50,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
39,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
44,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
43,60
Економія: -5,45 грн
38,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
44,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
47,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
49,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Всього: упаковка (2)
44,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
44,92
Економія: -2,08 грн
42,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
44,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
39,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
47,35
Економія: -3,16 грн
44,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
49,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
45,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
49,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
44,52 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (2)
44,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
44,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
Всього: упаковка (1)
43,41 грн