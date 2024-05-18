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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ 911 "ОКОПНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ 911 "ОКОПНИК" 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (350464) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
47,37
Економія: -6,83 грн
40,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
49,17
Економія: -6,58 грн
42,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
41,94
Економія: -6,39 грн
35,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
46,33
Економія: -8,53 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
41,20
Економія: -5,69 грн
35,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
44,57
Економія: -6,65 грн
37,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
44,79
Економія: -4,42 грн
40,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
47,86
Економія: -5,30 грн
42,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
44,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
40,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
48,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
43,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (2)
40,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
44,80
Економія: -7,00 грн
37,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
44,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (3)
44,86
Економія: -7,02 грн
37,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
46,21
Економія: -4,68 грн
41,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
41,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
44,34
Економія: -3,68 грн
40,66 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (3)
44,93 грн