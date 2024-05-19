Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ДЛЯ РОСТУ ВІЙ "MINOX MAXLASH"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ РОСТУ ВІЙ "MINOX MAXLASH" 3 мл - Львів (344029) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -26,81 грн
552,18 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
638,60 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
655,99
Економія: -103,81 грн
552,18 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
568,50 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (1)
554,99
Економія: -2,81 грн
552,18 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
577,50 грн
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
655,99
Економія: -103,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
Всього: упаковка (1)
623,99
Економія: -71,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Клевань, вул. Центральна, 55
Всього: упаковка (1)
670,99
Економія: -118,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 41
Всього: упаковка (1)
669,99
Економія: -117,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
617,99
Економія: -65,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 64
Всього: упаковка (1)
588,99
Економія: -36,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 63
Всього: упаковка (1)
668,99
Економія: -116,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
684,99
Економія: -132,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
641,99
Економія: -89,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
Всього: упаковка (1)
627,99
Економія: -75,81 грн
552,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Всього: упаковка (1)
612,99
Економія: -60,81 грн
552,18 грн
Роза
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
675,50 грн
Магнолія
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
675,50 грн
Адмірал
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
675,50 грн