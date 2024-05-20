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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКТОРОМ УФ-ЗАХИСТУ 30 200 мл - Запоріжжя (316471) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
655,23
Економія: -67,66 грн
587,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
582,20
Економія: -45,89 грн
536,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
670,49
Економія: -124,25 грн
546,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
660,06
Економія: -90,29 грн
569,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
680,10
Економія: -70,91 грн
609,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
665,34
Економія: -56,15 грн
609,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
575,17
Економія: -36,78 грн
538,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
614,92
Економія: -45,00 грн
569,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (1)
660,64
Економія: -95,96 грн
564,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
670,81
Економія: -53,99 грн
616,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
577,23
Економія: -39,01 грн
538,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
656,31
Економія: -55,38 грн
600,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
593,15
Економія: -41,23 грн
551,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29-А
Всього: упаковка (1)
505,93
Економія: -31,52 грн
474,41 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
603,24
Економія: -76,65 грн
526,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
665,98
Економія: -91,13 грн
574,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
649,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
678,00
Економія: -85,34 грн
592,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
661,21
Економія: -68,55 грн
592,66 грн