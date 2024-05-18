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EUCERIN СОНЦЕЗАХИСНИЙ ПРОЗОРИЙ СПРЕЙ З ФАКТОРОМ УФ-ЗАХИСТУ 30 200 мл - Харків (316471) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
665,66
Економія: -74,27 грн
591,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
598,28
Економія: -67,19 грн
531,09 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
618,60
Економія: -81,00 грн
537,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
588,01
Економія: -51,00 грн
537,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
663,69
Економія: -108,55 грн
555,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
580,81
Економія: -46,44 грн
534,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
673,04
Економія: -88,01 грн
585,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
581,76
Економія: -48,21 грн
533,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
615,83
Економія: -82,68 грн
533,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
596,25
Економія: -61,11 грн
535,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
677,23
Економія: -84,57 грн
592,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
674,82
Економія: -99,97 грн
574,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
575,23
Економія: -48,57 грн
526,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
659,17
Економія: -56,97 грн
602,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
602,65
Економія: -69,10 грн
533,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
674,24
Економія: -119,10 грн
555,14 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (1)
581,81
Економія: -48,12 грн
533,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 145
Всього: упаковка (1)
668,20
Економія: -83,17 грн
585,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
589,19
Економія: -52,90 грн
536,29 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
609,11
Економія: -75,60 грн
533,51 грн