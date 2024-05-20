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EUCERIN ДермоКапіляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ 250 мл - Запоріжжя (316485) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
415,25
Економія: -42,88 грн
372,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
388,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
422,34
Економія: -34,55 грн
387,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
424,36
Економія: -74,12 грн
350,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
422,79
Економія: -35,65 грн
387,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
424,92
Економія: -74,68 грн
350,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
418,31
Економія: -30,91 грн
387,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
440,14
Економія: -52,45 грн
387,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
431,01
Економія: -44,94 грн
386,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (1)
442,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
421,86
Економія: -34,86 грн
387,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (2)
389,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
485,24
Економія: -108,81 грн
376,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
425,17
Економія: -59,25 грн
365,92 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
391,00
Економія: -65,00 грн
326,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
381,77
Економія: -38,83 грн
342,94 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
421,66
Економія: -54,21 грн
367,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
394,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
418,48
Економія: -51,65 грн
366,83 грн