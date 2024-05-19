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АЛТЕЙ ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Львів (328225) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
718,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
718,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
718,80 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
718,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (1)
618,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
Всього: упаковка (1)
618,06 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
676,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
634,98 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
612,18
Економія: -36,34 грн
575,84 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
618,06 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
606,29 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
618,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
634,98 грн