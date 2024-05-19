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АЛТЕЙ ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Київ (328225) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
647,49 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
618,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
588,63 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
606,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
683,43
Економія: -113,58 грн
569,85 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
696,20
Економія: -115,15 грн
581,05 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
676,94 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
618,06 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
647,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (1)
618,06 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
588,63 грн