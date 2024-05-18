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АЛТЕЙ ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (328225) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
647,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
676,92 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
634,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
720,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
634,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
588,62 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
588,64 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
588,63 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
694,20 грн