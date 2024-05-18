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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Харків (328221) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
416,37 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
418,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
420,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
415,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
420,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
419,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
417,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
416,89 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
417,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
415,52 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
415,33 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
419,81 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
404,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
367,88 грн