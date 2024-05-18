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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ГОЛІННЯ АЛОЕ ВЕРА 200 мл - Харків (721076) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Центральна, 75
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (4)
261,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (2)
261,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
261,00 грн