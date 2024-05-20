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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюБАКТЕРІОСТАТИЧНА РІДИНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ДЕКОЛЬТЕ ТА СПИНИ PHARMACERIS T-ВУГРОВА ШКІРАЦіни в аптеках

БАКТЕРІОСТАТИЧНА РІДИНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ДЕКОЛЬТЕ ТА СПИНИ PHARMACERIS T-ВУГРОВА ШКІРА - Запоріжжя (316136) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
329,99
Економія: -12,39 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
338,43
Економія: -20,83 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
335,67
Економія: -18,07 грн
317,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
319,43
Економія: -13,11 грн
306,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
313,32
Економія: -17,40 грн
295,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
339,17
Економія: -21,57 грн
317,60 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
336,62
Економія: -19,02 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
339,10
Економія: -21,50 грн
317,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
302,51
Економія: -10,51 грн
292,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (4)
304,56
Економія: -10,16 грн
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (7)
308,28
Економія: -18,68 грн
289,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
288,87
Економія: -12,07 грн
276,80 грн