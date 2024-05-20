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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУДЖУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Запоріжжя (311122) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
450,46
Економія: -14,81 грн
435,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
682,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
700,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
833,39
Економія: -44,59 грн
788,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
862,65
Економія: -102,82 грн
759,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
883,30
Економія: -92,09 грн
791,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
872,98
Економія: -88,37 грн
784,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
860,36
Економія: -71,56 грн
788,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
863,31
Економія: -53,10 грн
810,21 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
883,71
Економія: -95,80 грн
787,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
750,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
875,37
Економія: -76,72 грн
798,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
860,09
Економія: -139,08 грн
721,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
844,82
Економія: -94,65 грн
750,17 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
447,13
Економія: -19,79 грн
427,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
831,94
Економія: -110,75 грн
721,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
859,79
Економія: -70,99 грн
788,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
831,86
Економія: -81,69 грн
750,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
454,82
Економія: -19,17 грн
435,65 грн