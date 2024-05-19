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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУДЖУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Львів (311122) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
689,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
860,04
Економія: -88,95 грн
771,09 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
667,35 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
770,46 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
825,00
Економія: -98,00 грн
727,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
783,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
836,93
Економія: -54,57 грн
782,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
707,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
825,00
Економія: -98,00 грн
727,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
667,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
851,26
Економія: -93,85 грн
757,41 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
783,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (3)
783,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
836,53
Економія: -54,17 грн
782,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
700,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
783,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
667,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
841,76
Економія: -70,67 грн
771,09 грн