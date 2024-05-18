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АКВАЛІЯ ТЕРМАЛЬ ПРОБУДЖУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ КОНТУРУ ОЧЕЙ 15 мл - Харків (311122) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
833,63
Економія: -79,44 грн
754,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
863,40
Економія: -96,96 грн
766,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
829,85
Економія: -105,44 грн
724,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
865,54
Економія: -144,53 грн
721,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
707,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
840,07
Економія: -137,39 грн
702,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
865,05
Економія: -87,88 грн
777,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
717,30
Економія: -57,36 грн
659,94 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
735,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
846,92
Економія: -71,80 грн
775,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
859,07
Економія: -115,34 грн
743,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
881,57
Економія: -90,36 грн
791,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
847,80
Економія: -100,85 грн
746,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
729,84
Економія: -91,14 грн
638,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
Всього: упаковка (1)
846,59
Економія: -71,47 грн
775,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
830,90
Економія: -92,00 грн
738,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
Всього: упаковка (1)
710,38
Економія: -61,40 грн
648,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
870,99
Економія: -107,86 грн
763,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
833,72
Економія: -131,04 грн
702,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-Б
Всього: упаковка (2)
722,44
Економія: -59,75 грн
662,69 грн