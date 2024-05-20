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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Запоріжжя (165708) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
64,90
Економія: -13,74 грн
51,16 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Всього: упаковка (2)
59,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (2)
54,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Всього: упаковка (2)
57,30 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (2)
68,70
Економія: -17,54 грн
51,16 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
52,80
Економія: -3,90 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: упаковка (1)
58,55
Економія: -8,58 грн
49,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
54,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (2)
54,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (2)
54,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
Всього: упаковка (1)
57,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
Всього: упаковка (1)
57,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (2)
54,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (6)
54,33 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
48,04
Економія: -6,59 грн
41,45 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -3,90 грн
48,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (1)
54,90
Економія: -10,70 грн
44,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (2)
58,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (2)
52,80
Економія: -3,90 грн
48,90 грн