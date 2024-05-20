БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Запоріжжя (165708) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
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Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28-Б
Подорожник
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Нікополь, просп. Трубників, 15
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпровське, вул. Центральна, 19/3
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2