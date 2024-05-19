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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА "БДЖОЛИНА ОТРУТА" 75 мл - Львів (165708) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
52,32
Економія: -7,32 грн
45,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
77,41
Економія: -25,73 грн
51,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
57,41
Економія: -7,12 грн
50,29 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
52,43
Економія: -6,52 грн
45,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
48,71
Економія: -3,58 грн
45,13 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (3)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
65,90
Економія: -17,00 грн
48,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: упаковка (1)
55,39 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
60,25
Економія: -1,81 грн
58,44 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (4)
52,80
Економія: -3,90 грн
48,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (1)
48,90 грн