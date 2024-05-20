INTIMATE ДЕЛІКАТНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ ГЕЛЬ "ПОСИЛЕНИЙ ЗАХИСТ" ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ З ПРОПОЛІСОМ І ЧАЙНИМ ДЕРЕВОМ 200 мл - Одеса (185053) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Віола
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
В інших містах:
Южна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом