Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 573,60 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 595,83 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 613,20 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А Всього: упаковка (1) 541,66 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 613,20 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 541,66 грн Забронювати

Віола Детальніше Відчинено Цілодобово Одеса, дорога Фонтанська, 59 Всього: упаковка (1) 623,40 грн Забронювати

Южна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 80 Всього: упаковка (1) 623,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А Всього: упаковка (1) 548,10 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 531,44 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 578,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (2) 578,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (3) 614,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 614,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 578,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13 Всього: упаковка (2) 578,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (2) 578,00 грн Забронювати