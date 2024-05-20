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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяCLEANSING ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЇ/КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ І ЦИТРУСОМЦіни в аптеках

CLEANSING ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЇ/КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ І ЦИТРУСОМ 200 мл - Запоріжжя (184966) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
494,30
Економія: -25,50 грн
468,80 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
546,85 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
572,20 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
572,20 грн
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
572,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
Всього: упаковка (2)
488,61 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
526,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
562,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
491,68 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
465,34 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (1)
488,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
467,66
Економія: -28,54 грн
439,12 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
465,34 грн
Онлайн №2
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
465,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
456,56 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
487,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
513,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
513,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
451,44 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Соборності, 20
Всього: упаковка (1)
392,35 грн