Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 535,20 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 472,76 грн Забронювати

Онлайн №2 Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21 Всього: упаковка (1) 442,02 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А Всього: упаковка (1) 499,52 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 445,87 Економія: -28,86 грн 417,01 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 463,84 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (1) 496,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 9/16 Всього: упаковка (1) 496,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється за 20 хв Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (2) 496,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, пл. Корятовича, 8/1 Всього: упаковка (1) 496,55 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється за 50 хв Графік роботи Ужгород, вул. Возз'єднання, 39-А Всього: упаковка (2) 400,95 грн Забронювати