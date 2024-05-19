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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ З АЛОЕ ВЕРА" тм МОЯ АПТЕЧКАЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ З АЛОЕ ВЕРА" тм МОЯ АПТЕЧКА 130 г - Київ (742054) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 52
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (3)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (4)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Шалімова Академіка, 69
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Поезії, 15
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 349
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (3)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
189,00 грн