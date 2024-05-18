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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ З АЛОЕ ВЕРА" тм МОЯ АПТЕЧКАЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ПАНТЕНОЛ-СПРЕЙ З АЛОЕ ВЕРА" тм МОЯ АПТЕЧКА 130 г - Харків (742054) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 72
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (39)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Суми, вул. Збройних Сил України, 41-Б
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 1
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (3)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
189,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
189,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (2)
189,00 грн