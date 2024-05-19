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Косметичні засобиДитяча косметикаJOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОКЦіни в аптеках

JOHNSON'S® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗОК крем 50 мл - Львів (173902) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
136,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
136,75
Економія: -15,58 грн
121,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
145,21
Економія: -23,04 грн
122,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
147,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
142,15
Економія: -17,54 грн
124,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (1)
92,47 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
127,02
Економія: -6,58 грн
120,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
130,87
Економія: -9,35 грн
121,52 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
139,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
124,90 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (1)
194,60
Економія: -0,77 грн
193,83 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (1)
163,55
Економія: -24,50 грн
139,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
138,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
75,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Войнилів, вул. Шевченка Тараса, 110
Всього: упаковка (2)
88,21 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
97,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (2)
96,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
138,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (1)
122,83 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/24
Всього: упаковка (1)
97,02
Економія: -0,94 грн
96,08 грн